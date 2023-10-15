Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум

У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум

15 жовтня, 2023 неділя
12:42
Світ вибори у Польщі

У неділю, 15 жовтня, у Польщі розпочались парламентські вибори та референдум. Перші результати екзит-полів будуть опубліковані сьогодні після 21:00

Про це повідомляє польське видання I.PL.

Повідомляється, що виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і розпочалося голосування на парламентських виборах і національному референдумі. За планом, воно триватиме до 21:00, якщо не буде продовжено.

З опівночі з п'ятниці на суботу в Польщі діяла виборча тиша. Заборонено будь-яку агітацію, публікацію опитувань та інші дії, що заохочують або перешкоджають голосуванню за кандидатів на виборах до сейму та сенату.

Читайте також: Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні

Тиша триватиме до 21.00, коли виборчі дільниці закриються, члени комісій розпочнуть підрахунок голосів, а ЗМІ зможуть оприлюднити перші результати екзит-полів. У виняткових ситуаціях, через інциденти або, наприклад, технічні проблеми, виборча тиша і саме голосування можуть бути продовжені.

Протягом дня, до закінчення виборчої тиші, не можна повідомляти про результати голосування. Державна виборча комісія публікує лише дані про явку виборців.

На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів до Сейму та 100 сенаторів.

Референдум

Одночасно з початком голосування на виборах поляки можуть взяти участь у загальнонаціональному референдумі.

У ньому буде 4 запитання:

  1. Чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним компаніям, що призведе до втрати польськими громадянами контролю над стратегічними секторами економіки?
  2. Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, зокрема відновлення підвищеного пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок?
  3.  Чи підтримуєте ви демонтаж огорожі на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?
  4.  Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?

Зазначається, що для того, аби референдум був дійсним, у ньому має взяти участь щонайменше 50 відсотків тих, хто має право голосу.

  • Напередодні, 14 вересня у етері Еспресо Марек Сієрант, польський експерт, журналіст, зазначив, що на парламентських виборах у Польщі обирається напрямок розвитку країни.
Польща
вибори
референдум
Читайте також:
Збірна України
15 жовтня, 2023 неділя
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру
14 жовтня, 2023 субота
Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
13:18
безпілотник
СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ
13:08
самогубство
У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини
13:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
“У фільмі “Церква без хреста” ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні”, - Княжицький
12:59
Zara
Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України
12:53
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Хезболла обстріляла ракетами ізраїльську базу на кордоні з Ліваном, - іранське ТБ
12:30
Оновлено
Херсон
Окупанти випустили на Херсон та Бериславський район 13 керованих авіабомб: пошкоджені житлові будинки
12:04
продукти магазин
Британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття
11:42
Ексклюзив
лікарі, консультації
Топові спеціалісти з Великої Британії будуть навчати медиків на Донеччині
11:41
На фото: система ППО
Україна отримала від деяких країн системи ППО у тимчасове користування взимку, - Ігнат
11:32
Силовий трансформатор
Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі
11:27
На фото: ракета із супутником
Китай запустив супутник для спостереження за Землею
11:25
Ексклюзив
ЗСУ війна
Ворог хотів навалою взяти Авдіївку, - військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов
11:11
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Президент Європейської ради скликає позачерговий віртуальний саміт лідерів. Причина
11:00
В Афганістані стався третій землетрус за тиждень: 1 людина загинула, 150 поранені
10:43
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: Росія може у будь-який момент знову використати Білорусь для агресії
10:33
На фото: потяги
Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України
10:20
Ексклюзив
кримський міст
Гуменюк про те, як працює Кримський міст: "Переходить в режим непрацюючого"
10:13
До Маріупольського порту прибули одночасно три судна РФ
Вперше за час окупації: до порту Маріуполя прибули одночасно три російських судна, - Андрющенко
10:02
Ексклюзив
Піонтковський
У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський
09:59
Ракетоносій "калібрів"
Ворог у Чорному морі тримає один ракетоносій
09:44
Сергій Марченко
"Вони хотіли б забути про війну": голова Мінфіну заявив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів
09:25
Авіаносець США
США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю
09:23
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Зі 100 окупантів живими повертаються 10-20: Шевцов про "м’ясні штурми" на Куп'янському напрямку
09:11
Джозеф Байден
Байден провів телефонні переговори з Ізраїлем та Палестиною: про що йшлося
08:53
Сирія
Ізраїль атакував сирійський міжнародний аеропорт Алеппо
08:35
окупанти
Вночі росіяни обстріляли селище на Херсонщині: літній чоловік дістав тяжкі поранення
08:28
Харківщина
Окупанти вночі скинули авіабомбу на село на Харківщині: є загиблі та травмована
08:20
Китай та США
Відносини між Пекіном і Вашингтоном стабілізувалися, - МЗС Китаю
08:00
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Росія атакувала Запоріжжя ракетами С-300, є руйнування інфраструктури, - депутатка Сисоєва
08:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 15 жовтня
07:59
Інфографіка
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ, - Генштаб
07:52
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями
07:35
окупанти
В ISW розповіли, з якими проблемами стикаються росіяни під час атак на Авдіївку
01:44
Інфографіка
Збірна України
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру
2023, субота
14 жовтня
23:55
Ізраїль Україна
З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України
23:47
Оновлено
Збірна України
Італія розгромила Мальту у відборі на Євро-2024. Результати матчів 14 жовтня
23:39
Білал Ердоган
Син Ердогана відвідав пропалестинський марш у Стамбулі
23:22
Михайло Мудрик, збірна України
"Скільки йому років? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі?", - Ребров захистив Мудрика після матчу з македонцями
22:27
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили дві кримінальні банди
21:57
Ексклюзив
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх
"Дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента Зеленського", - спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV