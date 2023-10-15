У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум

Про це повідомляє польське видання I.PL.

Повідомляється, що виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і розпочалося голосування на парламентських виборах і національному референдумі. За планом, воно триватиме до 21:00, якщо не буде продовжено.

З опівночі з п'ятниці на суботу в Польщі діяла виборча тиша. Заборонено будь-яку агітацію, публікацію опитувань та інші дії, що заохочують або перешкоджають голосуванню за кандидатів на виборах до сейму та сенату.

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Тиша триватиме до 21.00, коли виборчі дільниці закриються, члени комісій розпочнуть підрахунок голосів, а ЗМІ зможуть оприлюднити перші результати екзит-полів. У виняткових ситуаціях, через інциденти або, наприклад, технічні проблеми, виборча тиша і саме голосування можуть бути продовжені.

Протягом дня, до закінчення виборчої тиші, не можна повідомляти про результати голосування. Державна виборча комісія публікує лише дані про явку виборців.

На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів до Сейму та 100 сенаторів.

Референдум

Одночасно з початком голосування на виборах поляки можуть взяти участь у загальнонаціональному референдумі.

У ньому буде 4 запитання:

Чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним компаніям, що призведе до втрати польськими громадянами контролю над стратегічними секторами економіки? Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, зокрема відновлення підвищеного пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок? Чи підтримуєте ви демонтаж огорожі на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь? Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?

Зазначається, що для того, аби референдум був дійсним, у ньому має взяти участь щонайменше 50 відсотків тих, хто має право голосу.