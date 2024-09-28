Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп підтримуватиме Україну, якщо здобуде перемогу на виборах
Про це "Радіо Свобода" пише з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського для Fox News.
За словами президента, він отримав чітку інформацію щодо підтримки України від кандидата у президенти США
"Я не знаю, що станеться після виборів у США, але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну", – сказав Володимир Зеленський.
Водночас після зустрічі зі Зеленським Трамп наголосив, що війна має закінчитись справедливою угодою.
"Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", - сказав Дональд Трамп.
- 26 вересня Дональд Трамп розкритикував візит президента України до США. Проте згодом все ж заявив, що у пʼятницю, 27 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським.
- У пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.
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