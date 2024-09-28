Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах, - Зеленський

Про це "Радіо Свобода" пише з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського для Fox News.

За словами президента, він отримав чітку інформацію щодо підтримки України від кандидата у президенти США

"Я не знаю, що станеться після виборів у США, але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну", – сказав Володимир Зеленський.

Водночас після зустрічі зі Зеленським Трамп наголосив, що війна має закінчитись справедливою угодою.

"Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", - сказав Дональд Трамп.