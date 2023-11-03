Фінансується РФ та підкуповує виборців: у Молдові виключили з виборчих перегонів партію "Шанс"

Про це повідомляє відділення Радіо Свобода у Молдові, посилаючись на слова прем'єр-міністра Доріна Речана

За його словами, рішення про виключення партії "Шанс" з виборчих перегонів було прийнято відповідно до закону про національну безпеку і "в контексті гібридної війни, яку веде Росія в Молдові".

Речан заявив, що зі сторони організованої групи на чолі з Іланом Шором через політичну партію "Шанс" було виявлено вплив на вибори, який мав на меті просувати інтереси Росії. Прем'єр-міністр вказав, що за останні місяці партія "Шанс" нібито отримала понад мільярд леїв з РФ.

"Вперше в історії країни вони почали буквально купувати вибори, ось що вони роблять - гроші за кандидатів, за голоси, за членів виборчих комісій. І у нас є ворожий актор ззовні, Російська Федерація, яка за допомогою цих величезних сум і через транскордонну організовану злочинну мережу хоче знищити Молдову", - додав Речан.

ЦВК зробило своє оголошення після того, як Служба розвідки та безпеки повідомила, що було задокументовано кілька схем, за якими партія "Шанс" отримувала фінансування з Росії. Це відбувалося через посередників з третіх країн, зокрема Казахстану та Туреччини.

Реагуючи на рішення, лідер "Шансу" Олексій Лунгу заявив про атаку на партію, а Ілан Шор сказав, що гроші, мовляв, надходять від його бізнесу, а не з Росії.

Зазначимо, що рішення ухвалили лише за два дні до місцевих виборів у Молдові. Вони мають відбутися 5 листопада.