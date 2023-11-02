Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє Reuters.

Вона додала, що Москва за два місяці надала суму, еквівалентну майже 5 мільйонам доларів, на фінансування злочинних угруповань.

До їх числа входить заборонена партія, очолювана бізнесменом-утікачем Іланом Шором.

Санду закликала виборців підтримати її союзників, щоб продемонструвати підтримку її бачення переходу Молдови в європейському напрямку і приєднання до Європейського союзу.

Президентка також сказала, що Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою.

"У неї (Росі, - ред.) більше немає такої можливості. Тепер вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей. Є люди, які працюють на Кремль і їдуть до Москви по гроші", - сказала вона.

Санду закликала правоохоронні органи вжити заходів і покарати винних.