Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
Росія підкуповує виборців на місцевих виборах у Молдові, які відбудуться цими вихідними. Вона спрямовує гроші прокремлівським політичним партіям
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє Reuters.
Вона додала, що Москва за два місяці надала суму, еквівалентну майже 5 мільйонам доларів, на фінансування злочинних угруповань.
До їх числа входить заборонена партія, очолювана бізнесменом-утікачем Іланом Шором.
Санду закликала виборців підтримати її союзників, щоб продемонструвати підтримку її бачення переходу Молдови в європейському напрямку і приєднання до Європейського союзу.
Президентка також сказала, що Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою.
"У неї (Росі, - ред.) більше немає такої можливості. Тепер вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей. Є люди, які працюють на Кремль і їдуть до Москви по гроші", - сказала вона.
Санду закликала правоохоронні органи вжити заходів і покарати винних.
- Напередодні стало відомо, що уряд Молдови має намір виключити СНД зі списку організацій, яким сплачує щорічні членські внески, і готує вихід зі співдружності.
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