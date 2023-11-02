Молдова скасувала членські внески у СНД і готує вихід зі співдружності

Рішення ухвалили після денонсації членства у громадських організаціях і "банківських санкцій, накладених на РФ", повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідно до проєкту рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цієї спільноти.