Молдова скасувала членські внески у СНД і готує вихід зі співдружності
Уряд Молдови виключить СНД зі списку організацій, яким сплачує щорічні членські внески і готує вихід зі співдружності
Рішення ухвалили після денонсації членства у громадських організаціях і "банківських санкцій, накладених на РФ", повідомляє "Радіо Свобода".
Відповідно до проєкту рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цієї спільноти.
- Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про намір країни вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД 15 травня. Він заявив, що "після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може зватись співдружністю".
- 20 липня парламент Молдови у другому читанні схвалив денонсацію Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД.
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