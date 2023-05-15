Про це повідомляє NewsMaker.

За словами глави Гросу, він має намір ініціювати процедуру виходу Молдови з міжпарламентської асамблеї СНД та вже обговорив ініціативу з президенткою країни Маєю Санду.

"Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може зватись співдружністю. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України", - сказав Гросу.

Він назвав Співдружність незалежних держав організацією, яку Росія створила, аби контролювати колишні республіки СРСР.

"Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо процвітання та демократії та кращого майбутнього. СНД — це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб контролювати колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором", — наголосив Гросу.