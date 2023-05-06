"Ми в безпеці завдяки Україні": Санду вважає, що Молдова могла б стати наступною ціллю РФ
Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія в разі успішного захоплення України продовжила б експансію, мрія РФ – відновити СРСР
Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.
"Я не вірю, що вони (росіяни – ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови, додавши, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.
На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.
"Я б залишилася (в Молдові – ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", – додала президентка.
На думку Санду, росіяни агресією проти України намагаються "переробити Радянський Союз".
"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – наголосила вона.
Ще в лютому, коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, молдовська президентка наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.
- Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
- Кишинів підтвердив, що Зеленський попередив про плани Кремля захопити владу в Молдові.
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