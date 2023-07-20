Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД

Про це повідомляє NewsMaker.

За денонсацію проголосували 53 депутати від партії "Дія та солідарність". Відповідну пропозицію висунув голова парламенту ігор Гросу. Зазначається, що причина такого рішення - невідповідність політики асамблеї до політики Молдови.

Попри це, Молдова зобов'язалась і надалі виконувати обов'язки щодо інших учасників договору.

"Оскільки Молдова більше не резонує з поточною політикою, цілями та рішеннями МПА СНД, і в контексті твердої заяви нашої країни слідувати європейському вектору. Водночас наша країна підтримує міжпарламентські відносини з країнами МПА СНД на двосторонньому рівні, в тому числі через групи дружби. Денонсація Конвенції не вплине на права та обов'язки Молдови щодо інших учасників договору та третіх осіб", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цього року Молдова мала заплатити за участь у МПА СНД членський внесок 5,8 млн леїв, але на початку року парламент ухвалив рішення не брати участь у заходах організації.

Також на сьогоднішньому засіданні депутати проголосували у другому читанні за денонсацію Угоди в рамках СНД про взаємодію в галузі запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. На думку МВС, денонсація угоди зумовлена її "незастосовністю, неактуальністю та невідповідністю дійсності". Водночас у парламенті зазначили, що країна має альтернативні можливості надання або отримання міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

NewsMaker пояснює, що попри вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД, це не покладе край торговим і міграційним відносинам з країнами співдружності, а торкнеться лише відносин з Росією, яка є засновником цієї організації. Щодо торговельних відносин, Молдова зможе підписувати двосторонні угоди з країнами СНД, а вихід з Конвенції не завадить вільному пересуванню у цих країнах.

Довідково. Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць СНД - міждержавний орган, що здійснює парламентське співробітництво держав-учасниць СНД та розробляє спільні пропозиції національних парламентів.