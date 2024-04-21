Проросійські сили Молдови створили у Москві блок "Побєда"

Трансляція з'їзду велася у Facebook.

Головною дійовою особою з'їзду був скандальний молдавський олігарх Ілан Шор, що нині переховується від правосуддя в столиці РФ. Він є спонсором забороненої наразі в Республіці Молдова партії "Шор", яку формально очолює політикня та колишня спортсменка Марина Таубер.

Окрім того, до проведення установчого з'їзду блоку "Побєда" долучилося легальне керівництво Гагаузької автономії - очільниця цього автономного територіального утворення Євгенія Гуцул та голова парламенту Гагаузії Дмитро Константінов.

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Блок названо передвиборчим, оскільки його творці мають намір долучитися до осінніх президентських виборів у Молдові.

"Побєда" виступатиме проти входження Молдови до Євросоюзу й натомість підтримуватиме курс на членство в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС), наголосили на з'їзді.

У себе в телеграмі Шор назвав сьогоднішній з'їзд "об'єднанням молдавської опозиції".

В своїх виступах керівники нового блоку дякували Росії за підтримку.

Завершився з'їзд концертом за участю Філіпа Кіркорова.

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