Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"

Про це вона сказала у коментарі російському пропагандистському виданню "Риа-новости".

"Якщо Республіка Молдова піде на зближення з Румунією, як про це ось нещодавно у місцевих ЗМІ Марчела Чолаку, представник Румунії, говорив про те, що Молдова - це Румунія. То, звичайно, ми будемо вживати якихось заходів, тому що ми хочемо бути жити в незалежній Республіці Молдова", - сказала вона.

За її словами, більшість жителів Гагаузії і Молдови нібито виступають проти того, щоб Молдова вступила до Європейського Союзу.

Вона зазначила, що у жовтні мають відбутись вибори президента, де буде проведено референдум про те, чи вступати до ЄС.

"Там ми чітко розуміємо, що буде одне питання про вступ до ЄС. Але від більшості громадян Молдови можу сказати, що люди не хотіли б цього. Ми хочемо жити в суверенній, нейтральній, незалежній країні, де ми будемо дружити з усіма нашими сусідами: і з Російською Федерацією, і з Україною, і з Румунією, і з ЄС, і т.д.. Нам не потрібні жодні військові блоки. Ми проти цього", - заявила Гуцул.

На конкретне запитання, чи буде Гуцул звертатись про допомогу до РФ вона відповіла: "Я сподіваюся, до цього не дійде, я сподіваюся на здоровий глузд нашої влади, але якщо до цього дійде, то звертатимемося до всіх країн, включаючи РФ".