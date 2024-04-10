Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
Башкан (голова) Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що більшість громадян нібито проти вступу Молдови у ЄС і зближення з Румунією. Вона наголосила, що у такому випадку вживатиме заходів
Про це вона сказала у коментарі російському пропагандистському виданню "Риа-новости".
"Якщо Республіка Молдова піде на зближення з Румунією, як про це ось нещодавно у місцевих ЗМІ Марчела Чолаку, представник Румунії, говорив про те, що Молдова - це Румунія. То, звичайно, ми будемо вживати якихось заходів, тому що ми хочемо бути жити в незалежній Республіці Молдова", - сказала вона.
За її словами, більшість жителів Гагаузії і Молдови нібито виступають проти того, щоб Молдова вступила до Європейського Союзу.
Вона зазначила, що у жовтні мають відбутись вибори президента, де буде проведено референдум про те, чи вступати до ЄС.
"Там ми чітко розуміємо, що буде одне питання про вступ до ЄС. Але від більшості громадян Молдови можу сказати, що люди не хотіли б цього. Ми хочемо жити в суверенній, нейтральній, незалежній країні, де ми будемо дружити з усіма нашими сусідами: і з Російською Федерацією, і з Україною, і з Румунією, і з ЄС, і т.д.. Нам не потрібні жодні військові блоки. Ми проти цього", - заявила Гуцул.
На конкретне запитання, чи буде Гуцул звертатись про допомогу до РФ вона відповіла: "Я сподіваюся, до цього не дійде, я сподіваюся на здоровий глузд нашої влади, але якщо до цього дійде, то звертатимемося до всіх країн, включаючи РФ".
- Башкан (голова) Гагаузької автономії Євгенія Гуцул заявила, що очолюваний нею край буде готовий вийти зі складу Республіки Молдова у випадку втілення наміру певних політсил щодо об'єднання з Румунією.
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