Керівниця автономної Гагаузії погрожує виходом зі складу Молдови
Башкан (голова) Гагаузької автономії Євгенія Гуцул заявила, що очолюваний нею край буде готовий вийти зі складу Республіки Молдова у випадку втілення наміру певних політсил щодо об'єднання з Румунією
Відповідну заяву Гуцул оприлюднено в офіційному ТГ-каналі політикині.
В такий спосіб вона відреагувала на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку, який сказав в в етері румунського телеканалу DC NEWS TV:
"Я й надалі вірю в об'єднання Румунії та Молдови й у те, що це відбудеться в Європейському Союзі... У Молдові живуть такі ж румуни, як я і ви".
На думку Гуцул, Чолаку "забуває про те, що в нашій країні живуть ще й молдавани, росіяни, гагаузи, українці, болгари та десятки інших національностей".
"Якщо нинішня молдавська влада піде на унію (об'єднання Молдови та Румунії - ред.), Гагаузька автономія не мовчатиме. 2 лютого 2014 року (під час референдуму про "зовнішнє самовизначення" - ред.) наші люди дали чітку та ясну відповідь, що своє майбутнє вони бачать виключно у складі незалежної та суверенної Молдови. Будь-які уніоністські починання означають негайний запуск процедури відділення Гагаузії та повернення до незалежної Гагаузької республіки", - попередила Євгенія Гуцул.
Вона впевнена, що в такому разі до "незалежної Гагаузької республіки" приєднаються "мешканці багатьох суміжних молдавських та болгарських сіл".
Хто такі гагаузи й що відомо про Євгенію Гуцул
Гагаузи - християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.
Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.
За підтримки РФ Євгенія Гуцул в травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз - 37.
Гуцул балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова.
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Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.
За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації даного сценарію вдалося завадити.
Ілан Шор перебуває у розшуку.
Партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.
2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в Антикорупційній прокуратурі Молдови відносно її зв'язків з даною наразі забороненою політсилою.
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