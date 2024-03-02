Лідери молдовської автономії Гагаузії приїхала в Росію та попросила "підтримки"
Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку підтримує молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, 1 березня здійснила візит до Москви, де зустрілась із головою Ради Федерації РФ (верхньої палати парламенту) Валентиною Матвієнко й попросила "допомоги" Москви
Про це повідомляє NewsMaker.
Гуцул відвідала Москву разом із головою Народних зборів (парламенту) Гагаузії Дмитрієм Константиновим. Зустріч з Матвієнко башкан Гагаузії назвала "дуже важливою для всього гагаузького народу" і попросила "підтримки" Росії.
"На жаль, зараз те, що відбувається у нас у Гагаузії, як утискаються наші права з боку центральної влади, то це вже переходить усі межі. Ми з Російською Федерацією дуже багато років, десятиліть товаришували, були в хороших взаєминах", – розповіла вона.
Росіянка сказала, що спостерігає за подіями в Молдові "з великим сумом", і прогнозовано назвала курс Кишинева "русофобським".
Як зазначає NewsMaker, візит Гуцул і Константинова до Росії не анонсувався й не висвітлювався на офіційних ресурсах Гагаузії – про нього дізнались із російських ЗМІ.
Його вже різко розкритикувала віцепрезидентка парламенту Молдови Дойна Герман, зауваживши, що він стався в день поховання російського опозиціонера Алексєя Навального.
"Насправді вона (Гуцул. – Ред.) не любить Росію, оскільки була б в жаху від вбивства росіянина Навального і терору проти багатьох росіян, які відстоюють свої права людини. Вона любить диктатуру і терор, які вона хоче разом зі своїм босом Шором принести в Молдову", – вважає Герман.
Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії в липні 2023 року. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.
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- Згодом Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї.
- 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії: на її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
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