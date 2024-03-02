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Лідери молдовської автономії Гагаузії приїхала в Росію та попросила "підтримки"

2 березня, 2024 субота
01:24
Світ ссвіт Молдова Росія

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку підтримує молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, 1 березня здійснила візит до Москви, де зустрілась із головою Ради Федерації РФ (верхньої палати парламенту) Валентиною Матвієнко й попросила "допомоги" Москви

Про це повідомляє NewsMaker.

Гуцул відвідала Москву разом із головою Народних зборів (парламенту) Гагаузії Дмитрієм Константиновим. Зустріч з Матвієнко башкан Гагаузії назвала "дуже важливою для всього гагаузького народу" і попросила "підтримки" Росії.

"На жаль, зараз те, що відбувається у нас у Гагаузії, як утискаються наші права з боку центральної влади, то це вже переходить усі межі. Ми з Російською Федерацією дуже багато років, десятиліть товаришували, були в хороших взаєминах", – розповіла вона.

Росіянка сказала, що спостерігає за подіями в Молдові "з великим сумом", і прогнозовано назвала курс Кишинева "русофобським".

Як зазначає NewsMaker, візит Гуцул і Константинова до Росії не анонсувався й не висвітлювався на офіційних ресурсах Гагаузії – про нього дізнались із російських ЗМІ.

Його вже різко розкритикувала віцепрезидентка парламенту Молдови Дойна Герман, зауваживши, що він стався в день поховання російського опозиціонера Алексєя Навального.

"Насправді вона (Гуцул. – Ред.) не любить Росію, оскільки була б в жаху від вбивства росіянина Навального і терору проти багатьох росіян, які відстоюють свої права людини. Вона любить диктатуру і терор, які вона хоче разом зі своїм босом Шором принести в Молдову", – вважає Герман.

Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії в липні 2023 року. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.

  • 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
  • Згодом Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї.
  • 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії: на її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.

Теги:
Росія
Молдова
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