Лідери молдовської автономії Гагаузії приїхала в Росію та попросила "підтримки"

Про це повідомляє NewsMaker.

Гуцул відвідала Москву разом із головою Народних зборів (парламенту) Гагаузії Дмитрієм Константиновим. Зустріч з Матвієнко башкан Гагаузії назвала "дуже важливою для всього гагаузького народу" і попросила "підтримки" Росії.

"На жаль, зараз те, що відбувається у нас у Гагаузії, як утискаються наші права з боку центральної влади, то це вже переходить усі межі. Ми з Російською Федерацією дуже багато років, десятиліть товаришували, були в хороших взаєминах", – розповіла вона.

Росіянка сказала, що спостерігає за подіями в Молдові "з великим сумом", і прогнозовано назвала курс Кишинева "русофобським".

Як зазначає NewsMaker, візит Гуцул і Константинова до Росії не анонсувався й не висвітлювався на офіційних ресурсах Гагаузії – про нього дізнались із російських ЗМІ.

Його вже різко розкритикувала віцепрезидентка парламенту Молдови Дойна Герман, зауваживши, що він стався в день поховання російського опозиціонера Алексєя Навального.

"Насправді вона (Гуцул. – Ред.) не любить Росію, оскільки була б в жаху від вбивства росіянина Навального і терору проти багатьох росіян, які відстоюють свої права людини. Вона любить диктатуру і терор, які вона хоче разом зі своїм босом Шором принести в Молдову", – вважає Герман.

Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії в липні 2023 року. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.