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"Кремль хоче, щоб ми були налякані": Санду відреагувала на звернення невизнаного Придністров'я до РФ

1 березня, 2024 п'ятниця
19:01
Світ Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії: на її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову

Про це інформує News Maker.

"Тирасполь попросив грошей, я бачила, що він звернувся до Москви та інших міжнародних структур і організацій. Тим часом російська пропаганда поширила цю страшилку (про можливу анексію Придністров'я, - ред.). Кремль робить це, щоб залякати молдован, тим паче в нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб ми були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося протягом багатьох років. Ми не можемо дозволити їм зробити це. Ми повинні зберігати мир. Наш мир залежить від нашої єдності та здатності не піддаватися обману", - сказала Санду. 

Вона зазначила, наразі РФ нічого не зможе зробити у Придністров'ї, "навіть, якби захотіла". На її думку, для того, щоб "щось зробити", Москва має змінити владу в Кишиневі. Санду наголосила, що хоче аби РФ, як і інші країни, поважала Молдову та її демократичний вибір. 

"Хочу бути гранично ясною. Ми нічого не маємо проти росіян, ми проти російських танків", - додала вона.

  • 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
  • Згодом Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї. 
Теги:
Росія
Молдова
Придністров'я
Мая Санду
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