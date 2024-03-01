"Кремль хоче, щоб ми були налякані": Санду відреагувала на звернення невизнаного Придністров'я до РФ

Про це інформує News Maker.

"Тирасполь попросив грошей, я бачила, що він звернувся до Москви та інших міжнародних структур і організацій. Тим часом російська пропаганда поширила цю страшилку (про можливу анексію Придністров'я, - ред.). Кремль робить це, щоб залякати молдован, тим паче в нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб ми були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося протягом багатьох років. Ми не можемо дозволити їм зробити це. Ми повинні зберігати мир. Наш мир залежить від нашої єдності та здатності не піддаватися обману", - сказала Санду.

Вона зазначила, наразі РФ нічого не зможе зробити у Придністров'ї, "навіть, якби захотіла". На її думку, для того, щоб "щось зробити", Москва має змінити владу в Кишиневі. Санду наголосила, що хоче аби РФ, як і інші країни, поважала Молдову та її демократичний вибір.

"Хочу бути гранично ясною. Ми нічого не маємо проти росіян, ми проти російських танків", - додала вона.