Невизнане Придністров'я попросило Росію про допомогу через "економічну блокаду" з боку Молдови. У Кишиневі відреагували

Ініціатором звернення став так званий президент Придністров'я Вадим Красносільський, передає "Коммерсантъ".

Учасники з'їзду у зверненнях до держдуми та ради федерації РФ просять посприяти діалогу з Молдовою, враховуючи факт "постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі".

Окрім того, делегати звернулися до генсека ООН, Європарламенту, ОБСЄ та інших організацій із проханням не допустити подальшої ескалації конфлікту у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.

Зазначається, що відносини між Кишиневом і Тирасполем ускладнилися у 2020 році після обрання президенткою Молдови Маї Санду, яка відмовляється від переговорів із Красносільським. На початку 2024 року влада Молдови запровадила мито на експортовані товари в Придністров'ї. Наразі постачання можуть здійснюватися тільки через ділянку, яку контролює Кишинів. Тирасполь звинуватив Кишинів у економічному тиску.

Реакція Молдови

Речник уряду Молдови Даніел Воде заявив, що у Кишиневі вважають, що так званий з’їзд так званих придністровських депутатів та їх рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації, передає Європейська правда.

За словами речника, "з'їзд депутатів" був суто пропагандистською подією, яка "не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".

"Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки", – наголосив Воде.