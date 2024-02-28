Невизнане Придністров'я попросило Росію про допомогу через "економічну блокаду" з боку Молдови. У Кишиневі відреагували
Учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що це рішення не створює загрози ескалації
Ініціатором звернення став так званий президент Придністров'я Вадим Красносільський, передає "Коммерсантъ".
Учасники з'їзду у зверненнях до держдуми та ради федерації РФ просять посприяти діалогу з Молдовою, враховуючи факт "постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі".
Окрім того, делегати звернулися до генсека ООН, Європарламенту, ОБСЄ та інших організацій із проханням не допустити подальшої ескалації конфлікту у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.
Зазначається, що відносини між Кишиневом і Тирасполем ускладнилися у 2020 році після обрання президенткою Молдови Маї Санду, яка відмовляється від переговорів із Красносільським. На початку 2024 року влада Молдови запровадила мито на експортовані товари в Придністров'ї. Наразі постачання можуть здійснюватися тільки через ділянку, яку контролює Кишинів. Тирасполь звинуватив Кишинів у економічному тиску.
Реакція Молдови
Речник уряду Молдови Даніел Воде заявив, що у Кишиневі вважають, що так званий з’їзд так званих придністровських депутатів та їх рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації, передає Європейська правда.
За словами речника, "з'їзд депутатів" був суто пропагандистською подією, яка "не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".
"Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки", – наголосив Воде.
- Раніше стало відомо, що у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів", на якому придністровські політики нібито попросять про приєднання регіону до РФ. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.
- Українська розвідка вважає, що так звані депутати Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття псевдореспубліки до складу Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе