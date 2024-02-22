У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії
Українська розвідка вважає, що псевдодепутати окупованого РФ у Молдови Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття утворення до складу Росії
Про це сказав речник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП.
"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - заявив він.
Також джерело видання повідомило, що інформація, яка нині широко обговорюється, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку так званого Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.
- 22 лютого стало відомо, що у невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. У Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію.
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