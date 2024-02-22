У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії

Про це сказав речник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - заявив він.

Також джерело видання повідомило, що інформація, яка нині широко обговорюється, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку так званого Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.