У невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. Кишинів відреагував

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Керівництво регіону нібито незадоволене останніми рішеннями уряду Молдови у галузі економіки.

Очільник так званого придністровського парламенту Александр Коршунов заявив журналістам, що з’їзд звернеться до всього світу, а не лише до Росії.

"Ситуація складна, і треба звертатися в усі структури, зокрема і європейські", – заявив він, не уточнивши суть звернення.

Водночас так званий депутат "парламенту" Придністров’я Вадим Кравчук в ефірі місцевого телеканалу сказав, що мета з’їзду – підтвердити, що Тирасполь і досі хоче приєднатися до РФ.

"Проводити ще один референдум немає сенсу, а от підтвердити попереднє рішення – доречно… Придністров’я ще у 2006 році визначило вектор (об’єднання) з Росією, з Євразійським союзом. З’їзд депутатів усіх рівнів, швидше за все, підтвердить наші наміри", – сказав він.

Своєю чергою так званий опозиційний політик Геннадій Чорба у своєму Facebook написав, що з’їзд призначили на 28 лютого, тоді як 29 лютого президент РФ Путін має виступити зі зверненням до парламенту РФ.

На думку Чорби, з'їзд "має озвучити від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

Реакція уряду Молдови

Управління з реінтеграції уряду Молдови заявило, що стежить за ситуацією у Придністров'ї, але наразі не бачить передумов погіршення ситуації в регіоні.

"Офіс політики реінтеграції уважно стежить за ситуацією у придністровському регіоні, перебуваючи у постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами. За інформацією, що є у нас, немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися", — йдеться у коментарі відомства.