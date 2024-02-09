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Головна Світ Санду заявила про ймовірність втручання РФ в осінні вибори у Молдові

Санду заявила про ймовірність втручання РФ в осінні вибори у Молдові

9 лютого, 2024 п'ятниця
12:35
Світ Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду припустила ймовірність втручання Кремля у президентські вибори, які Кишинів запланував на осінь 2024 року

Про це пише NewsMaker.

"Ми всі маємо бути пильними. Зброя Кремля — це дезінформація та маніпуляція. Інститути мають бути пильними та використовувати накопичений на попередніх виборах досвід", — сказала Санду.

Вона також пояснила, чому влада вирішила провести вибори й референдум щодо вступу Молдови до ЄС в один день.

"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоби на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах – найвища явка виборців", – зазначила політикиня.

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

3 березня 2022 року Санду підписала заявку Молдови на членство в ЄС.

1 червня 2023 року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ Молдови до ЄС, а 14 грудня Єврорада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Молдовою.

25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму стосовно вступу країни до Європейського Союзу. А 7 лютого стало відомо, що Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства. Це є обов'язковим під час входження країни-кандидата до ЄС.

Теги:
Росія
ЄС
Молдова
Мая Санду
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