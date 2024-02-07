Євросоюз розпочав скринінг законодавства Молдови
Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства. Це є обов'язковим під час входження країни-кандидата до ЄС
Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває в Брюсселі з робочим візитом, передає NewsMaker.
"Сьогодні я очолила молдовську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдовського законодавства нормам ЄС", - розповіла вона.
Герасимов також зауважила, що процес скринінгу законодавства її держави "закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в ЄС".
Водночас віцепрем'єрка з євроінтеграції додала, що зустрілася з керівником Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.
"Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС… Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації", - зазначила Герасимов.
- 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму стосовно вступу країни до Європейського Союзу.
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