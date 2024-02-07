Євросоюз розпочав скринінг законодавства Молдови

Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває в Брюсселі з робочим візитом, передає NewsMaker.

"Сьогодні я очолила молдовську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдовського законодавства нормам ЄС", - розповіла вона.

Герасимов також зауважила, що процес скринінгу законодавства її держави "закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в ЄС".

Водночас віцепрем'єрка з євроінтеграції додала, що зустрілася з керівником Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.

"Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС… Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації", - зазначила Герасимов.