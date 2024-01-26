Молдова розпочала консультації щодо референдуму про вступ до ЄС
25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу
Про це повідомляє Newsmaker.
Зазначається, що у першій громадській консультації взяли участь журналісти, експерти громадянського суспільства та лідери громадської думки.
"Молдова перебуває на вирішальному етапі. Країни Європейського Союзу проголосували за початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС. Тепер черга наших громадян сказати, що вони цього хочуть. Рухаймося вперед, побудуймо європейську країну, в якій панують мир, стабільність і добробут", - наголосила Санду.
У заяві адміністрації президентки сказано, що найближчим часом Санду організує ще кілька консультацій із представниками місцевих громад, громадянським суспільством, лідерами громадської думки, журналістами, представниками галузей економіки та соціально-культурного життя.
Раніше, 24 грудня 2023 року Санду запропонувала парламенту організувати у Молдові референдум щодо вступу до Євросоюзу. Глава держави вважає, що загальне опитування можна буде провести восени 2024 року.
"Прошу парламент ініціювати наступної осені організацію референдуму, на якому голос громадян стане вирішальним. Я зобов'язалася зробити все, що в моїй силі, для виконання місії європейської інтеграції. Ми отримали підтримку цього курсу від країн-членів, і нам потрібна ваша підтримка, дорогі молдавани, для того, щоб досягти успіху", - закликала Санду.
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