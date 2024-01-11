Україна та Молдова запустили спільний митний контроль на одному з пунктів пропуску

Про це повідомляє Держмитслужба України 11 січня.

"Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицьке" до впровадження спільного контролю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запровадження спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними країнами є одним із пріоритетних завдань Держмитслужби у найближчій перспективі.

"Адже це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон", - йдеться в повідомленні.