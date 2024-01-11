Україна та Молдова запустили спільний митний контроль на одному з пунктів пропуску
Представники митних та прикордонних органів України та Молдови запустили спільний контроль у пункті пропуску "Кучурган-Новосавицьке" для залізничного сполучення
Про це повідомляє Держмитслужба України 11 січня.
"Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицьке" до впровадження спільного контролю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запровадження спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними країнами є одним із пріоритетних завдань Держмитслужби у найближчій перспективі.
"Адже це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 21 грудня Прем’єр-міністри України й Молдови Денис Шмигаль і Дорін Речан підписали низку протоколів про організацію спільного прикордонного контролю на пунктах пропуску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.25 Купівля 38.25Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.92Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе