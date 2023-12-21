Україна та Молдова вводять спільний прикордонний контроль на КПП
Прем’єр-міністри України й Молдови Денис Шмигаль і Дорін Речан підписали низку протоколів про організацію спільного прикордонного контролю на пунктах пропуску
Про це обоє прем’єрів сповістили у Twitter (X).
Український прем’єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль "дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю".
Прем’єр Молдови своєю чергою зазначив, що організація спільного прикордонного контролю з Україною – це "наша найкраща інвестиція у мир, безпеку, економічний розвиток і процвітання".
У пресслужбі уряду України "Європейській правді" уточнили, що сторони підписали сім протоколів.
"У шести пунктах пропуску спільний контроль уже успішно реалізовується, а в пункті перетину "Платоново - Гоянул Ноу" він запрацює після його відкриття (наразі він закритий з міркувань безпеки) та додаткового облаштування", – додали там.
- Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Молдовою про спорудження мосту через річку Дністер, який сполучатиме країни в районі Ямпіль - Косеуць.
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