Україна та Молдова вводять спільний прикордонний контроль на КПП

Про це обоє прем’єрів сповістили у Twitter (X).

Український прем’єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль "дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю".

Прем’єр Молдови своєю чергою зазначив, що організація спільного прикордонного контролю з Україною – це "наша найкраща інвестиція у мир, безпеку, економічний розвиток і процвітання".

У пресслужбі уряду України "Європейській правді" уточнили, що сторони підписали сім протоколів.

"У шести пунктах пропуску спільний контроль уже успішно реалізовується, а в пункті перетину "Платоново - Гоянул Ноу" він запрацює після його відкриття (наразі він закритий з міркувань безпеки) та додаткового облаштування", – додали там.