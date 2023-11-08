Верховна Рада ратифікувала угоду з Молдовою щодо будівництва мосту через Дністер

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, проєкт закону підтримали 269 депутатів.

"Рада ратифікувала Угоду між Україною та Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Ініціатива з будівництва цього моста через Дністер була оголошена ще у 2012 році. Цей проєкт, як зазначають у пресслужбі молдавського парламенту, сприятиме економічним зв'язкам між двома регіонами та зв'язкам з іншими державами. Зокрема, будівництво мосту допоможе забезпечити підключення мережі доріг через східну частину Молдови до транс'європейської мережі доріг TEN-T. Також це посилить роль Молдови як сполучної ланки між державами ЄС та сусідніми державами.