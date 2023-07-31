Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво моста через Дністер

Про це інформує пресслужба парламенту Молдови.

Зазначають, що за ратифікацію угоди в першому та другому читаннях проголосували 57 народних депутатів Молдови.

Так український уряд забезпечить фінансування технічного проєкту, будівництва мосту та відповідної інфраструктури на своїй території. Молдова ж забезпечить будівництво відповідної дорожньої інфраструктури на своїй території. Також планується укласти окрему угоду щодо подальшого обслуговування мосту.

Роботи з будівництва планують завершити до кінця 2025 року.

Довідково. Ініціатива з будівництва цього моста через Дністер була оголошена ще у 2012 році. Цей проєкт, як зазначають у пресслужбі молдавського парламенту, сприятиме економічним зв'язкам між двома регіонами та зв'язкам з іншими державами. Зокрема, будівництво мосту допоможе забезпечити підключення мережі доріг через східну частину Молдови до транс'європейської мережі доріг TEN-T. Також це посилить роль Молдови як сполучної ланки між державами ЄС та сусідніми державами.