Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво моста через Дністер
Парламент Молдови ратифікував угоду між владою країни та владою України про будівництво моста через річку Дністер, що з'єднає населені пункти Косеуц та Ямпіль
Про це інформує пресслужба парламенту Молдови.
Зазначають, що за ратифікацію угоди в першому та другому читаннях проголосували 57 народних депутатів Молдови.
Так український уряд забезпечить фінансування технічного проєкту, будівництва мосту та відповідної інфраструктури на своїй території. Молдова ж забезпечить будівництво відповідної дорожньої інфраструктури на своїй території. Також планується укласти окрему угоду щодо подальшого обслуговування мосту.
Роботи з будівництва планують завершити до кінця 2025 року.
Довідково. Ініціатива з будівництва цього моста через Дністер була оголошена ще у 2012 році. Цей проєкт, як зазначають у пресслужбі молдавського парламенту, сприятиме економічним зв'язкам між двома регіонами та зв'язкам з іншими державами. Зокрема, будівництво мосту допоможе забезпечити підключення мережі доріг через східну частину Молдови до транс'європейської мережі доріг TEN-T. Також це посилить роль Молдови як сполучної ланки між державами ЄС та сусідніми державами.
- 12 червня уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц.
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