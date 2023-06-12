Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер
Уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.
Зазначається, що новий міст побудують на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.
"Сьогоднішнє підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним", - сказав міністр Олександр Кубраков.
За словами Кубракова, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.
Загальна довжина мосту становить понад 1400 м. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар'єрності. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.
- Про плани України посилити автомобільне та транспортне сполучення з Молдовою міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков говорив ще у 2021 році.
- Міністр нагадав, що у квітні уряди двох країн підписали протокол про спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів із пунктом відправлення та пунктом призначення Україна чи Молдова.
- Також було домовлено про введення проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джурджюлешть", це сприятиме збільшенню обсягу вантажів, що перевозяться залізницею.
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