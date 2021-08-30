Україна і Молдова посилять транспортне сполучення, - Кубраков

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.



"Разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем працюємо над рішеннями, які дадуть поштовх для посилення обох країн", - написав Кубраков.



Так, за його словами, у 2021 році вдалося повністю оновити 116 км дороги Р-08, яка є основною складовою шляху з Києва до Кишинева. Наступним етапом налагодження міжнародного коридору є будівництво мосту.



"Зараз сполучення між Україною і Молдовою через річку Дністер на Вінниччині забезпечується одним мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач". Новий міст буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць. В липні було відібрано підрядника, який побудує міст у найкоротші строки - зараз тривають підготовчі роботи", - зазначив міністр.



Він додав, що всі фінансові зобов'язання щодо будівництва мосту братиме на себе Україна. Міст стане найшвидшим та найкомфортнішим шляхом між двома столицями - в обхід Придністров'я.



Крім того, за його словами, пріоритетним напрямом роботи є налагодження залізничного сполучення Київ - Кишинів.



Кубраков зазначив, що наразі уряд також опрацьовує можливості посилення співпраці у морському, річному та авіаційному транспорті.



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