Боррель заявив, що статус Придністров'я не завадить Молдові стати членом ЄС
Ситуація з невизнаним Придністров'ям не завадить Молдові вступити до ЄС. В історії вже були випадки приєднання країн із невирішеними територіальними питаннями
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Рух Молдови до ЄС не залежить від подій у Придністров'ї", - сказав він після прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства.
Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру – ред.).
"Молдова теж може це зробити", - додав європейський дипломат, зазначивши, що для цього країна повинна продовжувати реформи.
- Президент України Володимир Зеленський також бере участь у цьому саміті.
- Раніше президентка Мая Санду сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.
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