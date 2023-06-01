Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Рух Молдови до ЄС не залежить від подій у Придністров'ї", - сказав він після прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства.

Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру – ред.).

"Молдова теж може це зробити", - додав європейський дипломат, зазначивши, що для цього країна повинна продовжувати реформи.

Президент України Володимир Зеленський також бере участь у цьому саміті.

Раніше президентка Мая Санду сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.

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