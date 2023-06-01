Зеленський прибув до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 червня, візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Республіка Молдова
Про це він написав у телеграмі.
"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - зазначив президент.
Персональна участь Зеленського у саміті не була офіційно підтверджена до останнього з міркувань безпеки. У МВС Молдови заявляли, що інформація про участь Зеленського має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою президента України.
Довідка: Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.
Саміт Європейської політичної спільноти
Він проходить 1 червня у замку Мімі у селі Булбоаке, приблизно за 35 кілометрів від Кишинева (Молдова). Саміт збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
Зокрема, участь візьмуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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