Президент Сербії Вучич розповів про "хорошу" розмову із Зеленським на полях саміту у Молдові
Президент Сербії Александар Вучич провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові
Про це Вучич повідомив у Facebook.
Вучич додав, що в зустрічі також брав участь прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель.
"Коротка і хороша розмова", – підписав Вучич фото із Зеленським і Бетелем.
Довідка: Європейська політична спільнота – це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.
Саміт Європейської політичної спільноти
Він проходить 1 червня у замку Мімі у селі Булбоаке, приблизно за 35 кілометрів від Кишинева (Молдова). Саміт збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
Зокрема, участь візьмуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 1 червня, візьме участь у саміті ЄПС. Він вже зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду й вони дали першу пресконференцію.
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