Про це Вучич повідомив у Facebook.

Вучич додав, що в зустрічі також брав участь прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель.

"Коротка і хороша розмова", – підписав Вучич фото із Зеленським і Бетелем.

Довідка: Європейська політична спільнота – це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

Саміт Європейської політичної спільноти

Він проходить 1 червня у замку Мімі у селі Булбоаке, приблизно за 35 кілометрів від Кишинева (Молдова). Саміт збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Зокрема, участь візьмуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.