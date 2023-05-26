Про це пише NYT із посиланням на західних експертів.

Так, Анджела Е. Стент, експертка з Росії та Німеччини та авторка книги "Світ Путіна" вважає, що ситуація України дуже схожа на ситуацію в Німеччині після Другої світової війни, коли країна була окупована й розділена.

"Коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, було те, що можна назвати монументальним замороженим конфліктом. І все ж вважалося дуже важливим закріпити Західну Німеччину в Західному альянсі, і тому Західна Німеччина приєдналася. Росіяни скаржилися на це і казали, що це дуже небезпечно, але вони були безсилі цьому запобігти", - сказала експертка.

Водночас експретка Гарвардського центру вивчення Європи Мері Саротт зазначила, що коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, вона не перебувала у стані війни зі Східною Німеччиною, і обидва утворення були визнані окремими державами в 1949 році.

"Хоч ніхто не був радий цьому, там був цей чіткий, жорсткий кордон, і це забезпечило ясність, якої немає в Україні", – сказала експертка.

На Заході припускають імовірність створення в Україні демілітаризованих зон, які патрулюватимуться коаліцією миротворчих сил НАТО та інших країн, таких як Індія чи Китай.

"Мало хто на Заході хоче нескінченної війни, уже побоюючись зниження підтримки населення необмеженим фінансуванням і браком у виробництві танків, протиповітряної оборони та боєприпасів, яких потребує Україна", - підкреслює видання.