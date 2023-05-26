Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Україну можуть узяти до НАТО навіть із окупованими територіями, як це було із Західною Німеччиною, – NYT

Україну можуть узяти до НАТО навіть із окупованими територіями, як це було із Західною Німеччиною, – NYT

26 травня, 2023 п'ятниця
17:46
Світ НАТО

Німеччина є прикладом того, як НАТО приймає країну зі "значними та невирішеними територіальними питаннями". Те саме може статись із Україною

Про це пише NYT із посиланням на західних експертів.

Так, Анджела Е. Стент, експертка з Росії та Німеччини та авторка книги "Світ Путіна" вважає, що ситуація України дуже схожа на ситуацію в Німеччині після Другої світової війни, коли країна була окупована й розділена.

"Коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, було те, що можна назвати монументальним замороженим конфліктом. І все ж вважалося дуже важливим закріпити Західну Німеччину в Західному альянсі, і тому Західна Німеччина приєдналася. Росіяни скаржилися на це і казали, що це дуже небезпечно, але вони були безсилі цьому запобігти", - сказала експертка.

Водночас експретка Гарвардського центру вивчення Європи Мері Саротт зазначила, що коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, вона не перебувала у стані війни зі Східною Німеччиною, і обидва утворення були визнані окремими державами в 1949 році.

"Хоч ніхто не був радий цьому, там був цей чіткий, жорсткий кордон, і це забезпечило ясність, якої немає в Україні", – сказала експертка.

На Заході припускають імовірність створення в Україні демілітаризованих зон, які патрулюватимуться коаліцією миротворчих сил НАТО та інших країн, таких як Індія чи Китай.

"Мало хто на Заході хоче нескінченної війни, уже побоюючись зниження підтримки населення необмеженим фінансуванням і браком у виробництві танків, протиповітряної оборони та боєприпасів, яких потребує Україна", - підкреслює видання.

Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
Читайте також:
Євген Пригожин
25 травня, 2023 четвер
Пригожин заявив про початок виведення підрозділів ПВК ‎Вагнера з Бахмута. У Міноборони України прокоментували
Удар по Дніпру 26 травня 2023
26 травня, 2023 п'ятниця
ППО збила усі крилаті ракети над Києвом. У Дніпрі пошкоджені 3 підприємства й АЗС, є постраждалий. Атака на Україну 26 травня
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
25 травня, 2023 четвер
Генерал Міллі на зустрічі "Рамштайн": якби F-16 надали одразу, не було би ні Bradley, ні Abrams
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
26 травня
17:31
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
17:23
Ексклюзив
Петро Черник
Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник
17:08
Ексклюзив
Ноутбук
Другу добу на сайті президента України неможливо додати підпис до жодної петиції, - співкоординатор руху "Простір Свободи"
17:00
Анонс
війна та волонтери
В Україні знаходять склади гуманітарки. Куди дівається допомога
16:59
Мирон Маркевич
Маркевич спростував інформацію про переговори з "Карпатами"
16:54
прикордонник
"Бій тривав близько 10 годин": українські прикордонники відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку
16:42
Оновлено
Сергій Наумюк
ЗМІ повідомили, що батько нового заступника голови СБУ має паспорт РФ. У Службі безпеки прокоментували
16:32
ФСБ
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули з обшуками представники ФСБ: що шукають
16:28
Легіон “Свобода России”
Мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ
16:22
PR
Як вибрати ноутбук на подарунок: універсальний Lenovo, преміальний Apple чи Acer на стилі?
16:21
збірна України, Віктор Циганков
УАФ оголосила склад збірної України з футболу на червневі матчі
16:21
Оновлено
обстріл Дніпра
Росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі: загинули вже три людини, щонайменше 30 дістали поранення
16:17
До складу ВМС Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча"
16:17
Дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення
Проводили зачистки на ТОТ: дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення
16:13
Нейтралітет в умовах війни Росії проти України не є виходом, - представник США при ОБСЄ
16:11
Ексклюзив
військовий експерт Черник
Крим можна деокупувати без сухопутної операції, - військовий експерт Черник
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Росіянам не притаманна емпатія
16:01
продукти магазин
На тимчасово окупованій Херсонщині зафіксовано дефіцит продуктів: де ситуація найгірша
15:49
зниклі безвісти
У реєстрі зниклих безвісти перебувають більше 23 тисяч людей
15:44
Денис Шмигаль
Резерви нафти та газу в Україні зберігатимуть у підземних сховищах
15:43
Лі Хуей
Китай пропонує залишити Росії окуповані території України й таким чином завершити війну, – WSJ
15:36
Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Мозамбіку. Там відкриють посольство України
15:34
F-16 Нідерланди
Нідерланди, ймовірно, можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів, – Bloomberg
15:31
"Як тебе захистити, Києве мій?" — Рух ЧЕСНО відкрив виставку в Музеї агітації
15:24
13 мільйонів українців проживають або під окупацією, або біля лінії фронту, - Уповноважений з прав людини
15:22
ДТП
У Польщі п'яний мер спровокував ДТП та втік з місця аварії, - RFM24
15:18
Святлана Ціхановська: Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Лукашенка
15:08
YouTube відмовиться від формату stories
15:04
лукашенко з путіним
Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, - керівник опозиційної ініціативи ByPol
14:54
На Полтавщині забезпечили інтернетом 100% шкільних укриттів
На Полтавщині забезпечили інтернетом 100% шкільних укриттів
14:50
Ексклюзив
Бахмут
У районі Кліщіївки біля Бахмута ЗСУ рухаються вперед, - майор Кудряшов
14:41
відключення електроенергії
На Сумщині посилили заходи безпеки в 5-кілометровій прикордонній зоні
14:35
Стюарт Роудс
Учаснику штурму Капітолія винесли найсуровіший вирок серед усіх фігурантів
14:35
Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар
14:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:18
Ексклюзив
Антоніна Самойлова
"Еверест нікого не пускав без кисню": українка Антоніна Самойлова поділилася враженнями з Еспресо після другого сходження на найвищу точку планети
14:09
Бєлгородська область
Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгородщини, в одному селі - 132 прильоти
14:07
Укрзалізниця, вагон, жінка
В Укрзалізниці пообіцяли, що в половині вагонів улітку працюватимуть кондиціонери
14:04
OPINION
Богдан Данилишин
Найбільше потерпає від війни малий бізнес
14:03
Олексій Резніков
Резніков протестував український всюдихід "Богун"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV