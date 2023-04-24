Про це повідомляє Delfi.

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО після закінчення війни", - сказав Науседа журналістам.

Також, на його думку, також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу. Науседа підкреслив, що українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни, посилить НАТО.

Читайте також: У НАТО вказали на стратегічні помилки Путіна у війні з Україною

Тому дуже важливо, щоб у саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і глава України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що на користь усім нам, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", - підкреслив глава Литви.