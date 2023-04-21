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У НАТО вказали на стратегічні помилки Путіна у війні з Україною

21 квітня, 2023 п'ятниця
14:18
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав головні помилки російського диктатора, яких він припустився під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першою була тотальна недооцінка української армії

Про це генсек НАТО розповів перед початком зустрічі Контактної групи з оборони України на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, передає Укрінформ.

За словами Столтенберга, через понад рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін "жодним чином не контролює країну, як планував".

"Президент Путін припустився кількох великих помилок, стратегічних помилок, коли вдерся в Україну. Першою була тотальна недооцінка української армії. Він думав, що буде контролювати Україну впродовж тижнів та захопить Київ за кілька днів. Він також дуже недооцінив союзників по НАТО та наших партнерів, їхню рішучість підтримувати Україну", - розповів генсек.

Він також нагадав, що ЗСУ вже вигнали російську армію з частини окупованих територій, зокрема з-під Києва. Згадавши свій візит до Бучі, він згадав, що був вражений побаченим. Крім того, за його словами, українські війська відкинули російські сили на Сході, навколо Харкова, і на Півдні – навколо Херсона.

"Зараз ми допомагаємо їм звільнити більше своїх земель, надаючи більше сучасних військових систем. Щодо танків - поряд із старішими системами союзники постачають дедалі більше нових машин, таких як Leopard-2, Challenger із Великої Британії, американські Abrams. Також ми надаємо бойові машини піхоти, бронетранспортери - багато бронетехніки та боєприпасів до неї. Все це дуже потужні спроможності, які дадуть змогу українцям перемогти", - сказав генсек Альянсу.

  • У п'ятницю, 21 квітня, в Німеччині триває чергова зустріч Контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн, в якій беруть участь понад 50 країн, включаючи союзників по НАТО та представників країн-партнерів.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін зустрілися перед засіданням Контактної групи з оборони на авіабазі "Рамштайн".
  • У п'ятницю, 21 квітня, голова Пентагону Ллойд Остін озвучив три головні теми, які розглянуть союзники в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн". На порядку денному - ППО, боєприпаси та засоби підтримки. 
Україна
Єнс Столтенберг
НАТО
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