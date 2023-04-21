Про це інформує телеканал ZDF з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Швидкого рішення не буде", - сказав Пісторіус про вступ України до Європейського Союзу чи НАТО.

Водночас міністр зазначив, що "двері напіввідкриті, але зараз не час вирішувати це".

Пісторіус каже, що Україну не можуть прийняти в НАТО "просто через почуття солідарності". Це питання необхідно розв'язувати "з холодною головою та гарячим серцем, а не навпаки".

Німецький міністр наголосив, що головним зараз має бути мирна угода з виведенням російських військ.

"Я кажу, що Україна повинна виграти війну. Це не обов'язково означає, що війна в кінцевому підсумку буде виграна військовим шляхом", - додав Пісторіус.