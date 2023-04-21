"Зараз не час вирішувати це": глава міноборони Німеччини про Україну в НАТО
Очільник міністерства оборони ФРН заявив, що питання вступу України в НАТО розглядатиметься лише після закінчення війни: "зараз не час вирішувати це"
Про це інформує телеканал ZDF з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Швидкого рішення не буде", - сказав Пісторіус про вступ України до Європейського Союзу чи НАТО.
Водночас міністр зазначив, що "двері напіввідкриті, але зараз не час вирішувати це".
Пісторіус каже, що Україну не можуть прийняти в НАТО "просто через почуття солідарності". Це питання необхідно розв'язувати "з холодною головою та гарячим серцем, а не навпаки".
Німецький міністр наголосив, що головним зараз має бути мирна угода з виведенням російських військ.
"Я кажу, що Україна повинна виграти війну. Це не обов'язково означає, що війна в кінцевому підсумку буде виграна військовим шляхом", - додав Пісторіус.
- Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю іспанській газеті La Razon також заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити тільки політичне рішення.
- У зв'язку з прибуттям генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що головна мета війни РФ - не допустити вступу України до Альянсу.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що вступ України до НАТО відбудеться "рано чи пізно", а Альянс не має причин відмовляти в цьому.
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