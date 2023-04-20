Пєсков заявив, що головна мета війни РФ — не дати Україні вступити в НАТО

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Недопущення вступу України до НАТО, як і раніше, залишається однією з цілей спецоперації", - йдеться у повідомленні.

Пєсков пояснює свою заяву тим, що в іншому випадку "це буде серйозною, суттєвою загрозою для Росії, для її безпеки".