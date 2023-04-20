Пєсков заявив, що головна мета війни РФ — не дати Україні вступити в НАТО
У зв'язку з прибуттям генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що головна мета війни РФ - не допустити вступу України до Альянсу
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
"Недопущення вступу України до НАТО, як і раніше, залишається однією з цілей спецоперації", - йдеться у повідомленні.
Пєсков пояснює свою заяву тим, що в іншому випадку "це буде серйозною, суттєвою загрозою для Росії, для її безпеки".
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ погодиться розглядати "мирний план" щодо припинення війни проти України, який враховуватиме інтереси Москви.
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