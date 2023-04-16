Єдине, що залишилося - це політичне рішення: Резніков про членство України в НАТО

Про це мовиться в інтерв'ю міністра іспанській газеті La Razon.

Міністр оборони підтвердив, що Україна де-факто вже стала членом Північноатлантичного альянсу: "Так, ми використовуємо їхні стандарти та озброєння. Існує велика взаємосумісність у розвідці, навчанні, використанні арсеналу, військовій медицині... Після цієї війни єдине, що залишилося - це політичне рішення стати членом де-юре. Росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні десять років, як було визначено на Мадридському саміті, і ніхто не має такого безпосереднього досвіду боротьби з нею і перемоги над нею, як ми. Що може бути кращою причиною, ніж це? Ми їм потрібні".

Також Олексій Резніков спростував тезу, нібито НАТО допомагає Україні у протистоянні, але не надає можливостей для перемоги.

"Ми бачимо, що початкові очікування були перевершені, і вони вірять в нас. Вся зброя, яку вони нам постачали, була використана у великих перемогах, і ставки відповідно зросли. Коли я попросив у Вашингтоні ці "Стінгери" перед тим, як все почалося, мені сказали, що це неможливо, що це незаконно, а потім, що це питання політичного стримання. Через два місяці перша партія з Литви прибула зі схвалення Білого дому. І так відбувається з усім. Для мене немає нічого неможливого", - наголосив міністр.

Зокрема він ствердив, що війська НАТО не потрібні Україні, і керівництво навіть не просило про них. Олексій Резніков додав, що країна має достатній людський капітал, потрібна лише зброя та навчання.