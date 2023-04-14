На саміті НАТО у Вільнюсі Україні слід надати план вступу та безпекові гарантії, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем’єр Польщі підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в Північноатлантичний Альянс, який передбачав би певні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі
Про це Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, повідомляє TVN24.
За словами прем'єр-міністра Польщі, Україна "довела, що належить до вільного світу, хоче захищати наші цінності: свободу, суверенітет, солідарність", а тому вона має отримати прямий шлях до вступу в НАТО, який містив би гарантії безпеки.
"Саміт НАТО у Вільнюсі – найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде нелегко", – сказав глава польського уряду.
Моравецький окремо підкреслив необхідність рішучої підтримки України для протистояння Росії, зокрема зброєю, яка необхідна для майбутнього українського контрнаступу.
"Я думаю, що це одне з найважливіших питань – у мене є серйозні побоювання, що громадська думка в Західній Європі, можливо, і в США, втомлюється. Я бачу цю втому скрізь, особливо в Західній Європі", – зазначив він.
У Росії, додав прем’єр Польщі, ситуація інакша: громадська думка підтримує Путіна і його дії, "так само як німецька громадська думка підтримувала дії Гітлера в 1930-х роках".
"Тому нам не варто розраховувати на великі революційні зміни в Росії, в той час, як Путін розраховує на такі зміни на Заході. Це те, що викликає моє серйозне занепокоєння", – зазначив Моравецький.
На слова прем'єра Польщі відреагував очільник офісу президента України Андрій Єрмак:
"Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в НАТО, який передбачав би певні гарантії безпеки, на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це Моравецький заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні. Дякую нашим друзям та союзникам. Це важлива підтримка".
- Нагадаємо, сейм Литви 6 квітня одностайно ухвалив резолюцію, що включає офіційне запрошення України до вступу в Північноатлантичний Альянс
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