Про це Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, повідомляє TVN24.

За словами прем'єр-міністра Польщі, Україна "довела, що належить до вільного світу, хоче захищати наші цінності: свободу, суверенітет, солідарність", а тому вона має отримати прямий шлях до вступу в НАТО, який містив би гарантії безпеки.

"Саміт НАТО у Вільнюсі – найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде нелегко", – сказав глава польського уряду.

Моравецький окремо підкреслив необхідність рішучої підтримки України для протистояння Росії, зокрема зброєю, яка необхідна для майбутнього українського контрнаступу.

"Я думаю, що це одне з найважливіших питань – у мене є серйозні побоювання, що громадська думка в Західній Європі, можливо, і в США, втомлюється. Я бачу цю втому скрізь, особливо в Західній Європі", – зазначив він.

У Росії, додав прем’єр Польщі, ситуація інакша: громадська думка підтримує Путіна і його дії, "так само як німецька громадська думка підтримувала дії Гітлера в 1930-х роках".

"Тому нам не варто розраховувати на великі революційні зміни в Росії, в той час, як Путін розраховує на такі зміни на Заході. Це те, що викликає моє серйозне занепокоєння", – зазначив Моравецький.

На слова прем'єра Польщі відреагував очільник офісу президента України Андрій Єрмак:

"Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в НАТО, який передбачав би певні гарантії безпеки, на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це Моравецький заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні. Дякую нашим друзям та союзникам. Це важлива підтримка".