Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

Про це інформує LRT.

В ухваленій резолюції ідеться про необхідність запросити Україну до вступу у НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Литва пропонує "підписати документи про приєднання та розпочати процес ратифікації, щойно дозволять умови". Зазначається, що відповідний крок стане стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.

"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право перешкоджати членству України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим", - зазначив голова Комітету міжнародних справ Сейму Литви Жиґімантас Павільоніс.