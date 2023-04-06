Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО
Сейм Литви, у четвер 6 квітня, одностайно ухвалив резолюцію, що включає офіційне запрошення України до вступу в Північноатлантичний Альянс
Про це інформує LRT.
В ухваленій резолюції ідеться про необхідність запросити Україну до вступу у НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
Литва пропонує "підписати документи про приєднання та розпочати процес ратифікації, щойно дозволять умови". Зазначається, що відповідний крок стане стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.
"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право перешкоджати членству України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим", - зазначив голова Комітету міжнародних справ Сейму Литви Жиґімантас Павільоніс.
- Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним. Він пообіцяв зробити все, аби Альянс не став стороною конфлікту з Росією.
- Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі ствердив, що нині не час для конкретики щодо вступу України до НАТО, пріоритетом є обороноздатність ЗСУ.
- 4 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня саміту в Брюсселі зазначив, що Україна стане членом НАТО - позиція Альянсу не змінилася.
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