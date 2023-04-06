МЗС Великої Британії: Треба зосередитися на війні зараз, заявка України на вступ до НАТО - пізніше
Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі ствердив, що нині не час для конкретики щодо вступу України до НАТО, пріоритетом є обороноздатність ЗСУ
Про це мовиться в інтерв'ю Джеймса Клеверлі виданню Politico.
Журналісти ствердили, що Клеверлі визнав зобов’язання НАТО, взяте під час саміту 2008 року в Бухаресті, що Україна остаточно приєднається до Альянсу. Однак він заявив, що це питання буде обговорюватися на більш пізньому етапі.
"Очевидно, що існують давні зобов'язання надати Україні шлях до членства в НАТО", - сказав він після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Але додав, що "пріоритетом, звичайно, на цей час є самооборона (України - ред.) тут і зараз".
А під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі голова МЗС зазначив, що місце України в європейській архітектурі безпеки - це питання, яке має бути вирішене під час фази реконструкції.
"Як частина цієї реконструкції, українці й, звичайно, всі інші хочуть бачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, яку вони переживають зараз, не повториться в майбутньому", - сказав Клеверлі.
"Як саме це станеться, - додав він, - це розмова, яку ще треба вести".
Велика Британія хоче підтримати Україну "на шляху до членства в НАТО", підкреслив Клеверлі, "але я думаю, що важлива послідовність - і сьогоднішня робота допомагає їм захистити себе".
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