Про це пишуть у The Wall Street Journal із посиланням на представників урядів трьох країн, які говорили на умовах анонімності.

Зазначається, що минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни.

Так, через рік після початку повномасштабного вторгнення Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб підвищити довіру України та дати уряду стимул почати переговори з Росією.

Інша мета запропонованої домовленості - вплинути на Росію, розповіло джерело британської газети. Якщо Росія побачить, що Захід у майбутньому готовий розширити військову допомогу Україні, це переконає Москву, що вона не зможе досягти своїх військових цілей.

Офіційні особи обережно сказали журналістам, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах розпочнуться будь-які мирні переговори, повністю залежить від України.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президенту України Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглянути питання про мирні переговори з Москвою. Як свідчить WSJ, це сталося під час зустрічі трьох лідерів у Парижі на початку цього місяця: так повідомили джерела, знайомі з розмовою.