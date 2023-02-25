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WSJ: Німеччина, Франція та Велика Британія планують зміцнити зв'язки НАТО та України, аби заохотити Київ до мирних переговорів з РФ

25 лютого, 2023 субота
06:45
Світ Україна - НАТО

Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають можливість тісніших зв'язків між Україною та НАТО, аби спонукати Київ розпочати мирні переговори з Москвою

Про це пишуть у The Wall Street Journal із посиланням на представників урядів трьох країн, які говорили на умовах анонімності.

Зазначається, що минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни.

Так, через рік після початку повномасштабного вторгнення Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб підвищити довіру України та дати уряду стимул почати переговори з Росією.

Інша мета запропонованої домовленості - вплинути на Росію, розповіло джерело британської газети. Якщо Росія побачить, що Захід у майбутньому готовий розширити військову допомогу Україні, це переконає Москву, що вона не зможе досягти своїх військових цілей.

Офіційні особи обережно сказали журналістам, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах розпочнуться будь-які мирні переговори, повністю залежить від України. 

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президенту України Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглянути питання про мирні переговори з Москвою. Як свідчить WSJ, це сталося під час зустрічі трьох лідерів у Парижі на початку цього місяця: так повідомили джерела, знайомі з розмовою.

  • Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО, Євросоюз та Україна розробляють довгострокові домовленості для безпеки України та Європи
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак очікує, що до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні, союзники зможуть закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України. Також він переконаний, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, і над її зближенням з Альянсом союзники працюють вже сьогодні.
  • У НАТО до річниці повномасштабного вторгнення Росії виступили із заявою про солідарність із українським народом і посилення підтримки України.
Україна
Франція
Німеччина
війна з Росією
НАТО
Велика Британiя
вступ до НАТО
переговори з РФ
зброя для України
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