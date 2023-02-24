Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

У НАТО висловили жаль із приводу численних смертей і руйнувань, у тому числі житлових районів України, цивільної та енергетичної інфраструктури, спричинених незаконною війною Росії.

"Росія несе повну відповідальність за цю війну, яка є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", - зазначили в Альянсі.

Також там засудили дії керівництва Білорусі, яке сприяє російській агресії в Україні.

"Ми продовжуємо посилювати політичну та практичну підтримку України, оскільки вона захищається від вторгнення Росії, і підтримуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, щоб допомогти Україні перемогти", - наголосили в НАТО.

Там підкреслили, що розв'язана Росією війна загрожує глобальній безпеці.

"Енергетичний шантаж Росії, її вплив на світові постачання продовольства, її злісна гібридна діяльність, її всесвітня кампанія дезінформації та її безвідповідальна ядерна риторика чітко демонструють ігнорування Росією міжнародних норм і добробуту мільярдів людей у ​​всьому світі", - зазначили в НАТО.