Сказав Зеленський у ранковому зверненні.

"Наша віра зміцніла. Зміцнів наш дух. Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли: за кожне завтра треба битися! І ми бились. І вигризали кожну добу. Сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися!" – сказав президент України.

Очільник країни згадав про черги до військкоматів і ТрО, про те, як українці не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий: "Символом цього стали прикордонники зі Зміїного й маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль".

"Я дякую всім, завдяки кому триває наш опір. Це всі наші захисники та захисниці. Збройні Сили України. Сухопутні війська, наша піхота й танкісти. Повітряні та Військово-морські сили. Артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники. ССО, СБУ, Нацгвардія, поліція, ТрО – усі наші сили безпеки й оборони. Завдяки вам стоїть Україна", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що світ побачив, на що спроможна Україна, оборонці Києва, захисники Азовсталі: "Нові подвиги, які здійснювали цілі міста – Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка".

Далі були перші наступи та звільнені території.

"Перша й не остання Чорнобаївка. Вигнання окупантів із Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Наша "Стугна". "Вільха". Наш "Нептун" і крейсер "Москва", який іде на дно. Перший "Рамштайн". І другий за всю історію ленд-ліз", – каже Зеленський.

Президент наголосив на підтримці партнерів: "Україна здивувала світ. Україна об’єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard".

Очільник України згадав і про втрати.

"За рік фактично кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, доньку, сестру. Кохану людину. Близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття.

Щодня окупанти вбивали наших рідних і близьких. Ми не зітремо їхні імена ні з телефонної, ні з власної пам’яті. Ми ніколи їх не забудемо. Ми ніколи цього не пробачимо. Ми ніколи не заспокоїмося, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Кару міжнародного трибуналу. Суду Божого. Наших воїнів. Або всіх їх разом узятих", – сказав президент.

Попри те, що війна триває вже дев'ять років за останній рік агресором став катом, мародером і терористом.

"Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!" – додав Зеленський.