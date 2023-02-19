Про це поінформували в Bloomberg.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ріші Сунак підтримав ідею остаточного вступу України до НАТО, але наполягав на тому, що до цього також має бути план гарантування безпеки країни.

"Нам потрібно думати про майбутнє, як ми захищаємо безпеку України", – сказав він. "Це розмова, яку ми повинні почати, тому що Вільнюський саміт є гарним місцем для завершення".

Нагадаємо, що зустріч лідерів НАТО відбудеться 11 і 12 липня в столиці Литви.