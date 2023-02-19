Прем'єр Великої Британії очікує, що в липні НАТО завершить розробку гарантій безпеки для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак очікує, що до саміту НАТО у Вільнюсі союзники зможуть закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України
Про це поінформували в Bloomberg.
Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ріші Сунак підтримав ідею остаточного вступу України до НАТО, але наполягав на тому, що до цього також має бути план гарантування безпеки країни.
"Нам потрібно думати про майбутнє, як ми захищаємо безпеку України", – сказав він. "Це розмова, яку ми повинні почати, тому що Вільнюський саміт є гарним місцем для завершення".
Нагадаємо, що зустріч лідерів НАТО відбудеться 11 і 12 липня в столиці Литви.
- 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму суботньому виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме посилити військову допомогу Україні.
- 18 лютого Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
- Тоді ж прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
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