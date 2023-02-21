Столтенберг: ми розробляємо довгострокові домовленості для безпеки України та Європи

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

"Ми є чіткі в тому, що українське майбутнє є у рамках європейської сім'ї. Ми зараз розробляємо довгострокові домовленості для безпеки України та Європи. НАТО буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно і ми будемо працювати з ЄС, щоб досягти такої безпеки. Ми розуміємо, що РФ не робитиме кроків до мирних договорів, вони прагнуть загострення. Я закликаю РФ відмовитися від своїх рішень і поважати існуючі домовленості", - сказав він.