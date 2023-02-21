Столтенберг: ми розробляємо довгострокові домовленості для безпеки України та Європи
НАТО, Євросоюз та Україна розробляють довгострокові домовленості для безпеки України та Європи
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
"Ми є чіткі в тому, що українське майбутнє є у рамках європейської сім'ї. Ми зараз розробляємо довгострокові домовленості для безпеки України та Європи. НАТО буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно і ми будемо працювати з ЄС, щоб досягти такої безпеки. Ми розуміємо, що РФ не робитиме кроків до мирних договорів, вони прагнуть загострення. Я закликаю РФ відмовитися від своїх рішень і поважати існуючі домовленості", - сказав він.
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