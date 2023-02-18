Ми очікуємо, що Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Стефанчук
Голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує на запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу у липні 2023 року, під час саміту НАТО у Вільнюсі
Про це спікер Верховної Ради заявив в етері телемарафону "Єдині новини" під час включення з Мюнхенської конференції з безпеки.
"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО, - ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - ствердив Руслан Стефанчук.
Він додав, що серед дискусій на Мюнхенській конференції з безпеки фігурують питання, "пов'язані із запрошенням України до НАТО".
Зокрема, як повідомив спікер ВРУ, основною темою залишається постачання Україні зброї в найкоротші терміни.
Додамо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до ЄС за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією
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