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Головна війна з Росією Зеленський розповів, коли розраховує на вступ України до ЄС та НАТО

Зеленський розповів, коли розраховує на вступ України до ЄС та НАТО

11 лютого, 2023 субота
13:24
війна з Росією Президент України Володимир Зеленський на саміті європейських лідерів у Брюсселі

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до ЄС за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією

Про це Зеленський заявив під час інвестиційного саміту, організованого банком JP Morgan, повідомляє Офіс президента

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", – сказав Зеленський. 

Він підкреслив, що найкращою гарантією буде членство України в НАТО. 

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія. І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – заявив Зеленський.

  • 31 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Росія не напала б на Україну, якщо вона була б членом НАТО. 

 
ЄС
Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
НАТО
вступ до НАТО
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