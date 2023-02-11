Зеленський розповів, коли розраховує на вступ України до ЄС та НАТО

Про це Зеленський заявив під час інвестиційного саміту, організованого банком JP Morgan, повідомляє Офіс президента.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що найкращою гарантією буде членство України в НАТО.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія. І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – заявив Зеленський.