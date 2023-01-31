Про це Джонсон написав у колонці для The Washington Post.

За його словами, Захід десятиліттями використовував дипломатичну двозначність щодо НАТО та України — і це закінчилося повною катастрофою.

"Ми витратили роки, розповідаючи українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати власну долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми відкрито сигналізували Москві, що Україна ніколи не приєднається до альянсу — тому, що дуже багато членів НАТО просто самі скористаються своїм правом вето. Результатом такої політики стала найгірша війна в Європі за 80 років", - написав Джонсон.

На його думку, Захід ніколи не мав приймати до уваги аргумент, що перспектива членства України в НАТО є "провокаційною" для Путіна та Росії.

"Треба було наполягати на реальності — Кремлю нічого боятися НАТО, оскільки це оборонний альянс. Але країни-члени прийняли цей фальшивий пункт. Деякий час я теж це приймав", - визнав Джонсон.

Він продовжив, що результатом ненадання Україні плану дій щодо членства у НАТО у 2008 році стала російська агресія.

"Що Путін зробив далі? У 2014 році він вдерся на Донбас і в Крим зі своєю фірмовою комбінацією відвертої брехні та жорстокості. Замість того, щоб належним чином покарати його, ми відповіли політикою боягузливого умиротворення. Ми не допомагали українцям вигнати його зі своєї країни, а створювали трагікомічний "нормандський формат", за яким Росія та Україна розглядалися як однаково винні, в той час, коли Росія явно була агресором, а Україна — жертвою", - нагадав Джонсон.

Він наголосив, що якби Заходу вистачило сміливості, щоб привести Україну до НАТО, тоді катастрофі вдалося б запобігти.

"Заради стабільності та миру Україні зараз потрібна ясність щодо її позиції в євроатлантичній архітектурі безпеки. Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО, і почати його зараз. Дарма, якщо Москва скаржиться. Одного разу їх вислухали з повагою. Ця справа була розтерта в порошок бомбами та ракетами Путіна", - підсумував Джонсон.

30 січня Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну.

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