Джонсон розповів, як Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
Російський диктатор Володимир Путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом у телефонній розмові напередодні 24 лютого, коли той був прем'єром Великої Британії
Про це BBC, яке цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі "Путін проти Заходу".
Так російський президент відповів на застереження Джонсона, що війна стане "цілковитою катастрофою". Тодішній прем'єр попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій і збільшення кількості військ НАТО на кордонах Росії.
"У якийсь момент він (Путін, - ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось подібне. Але я думаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відчуженості, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори", - розповів Джонсон.
Деталі цієї розмови розкриваються в документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами.
Сам фільм вийде в ефір у понеділок, 30 січня, на каналі BBC 2.
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