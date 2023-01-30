Про це BBC, яке цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі "Путін проти Заходу".

Так російський президент відповів на застереження Джонсона, що війна стане "цілковитою катастрофою". Тодішній прем'єр попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій і збільшення кількості військ НАТО на кордонах Росії.

"У якийсь момент він (Путін, - ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось подібне. Але я думаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відчуженості, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори", - розповів Джонсон.

Деталі цієї розмови розкриваються в документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами.

Сам фільм вийде в ефір у понеділок, 30 січня, на каналі BBC 2.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb