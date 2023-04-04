Столтенберг: Україна стане членом НАТО - позиція Альянсу не змінилася
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня саміту в Брюсселі зазначив, що перш за все треба забезпечити перемогу України у якості незалежної та суверенної держави
Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.
"Позиція НАТО щодо членства України не змінилася – Україна стане членом Альянсу. І це було підтверджено ще раз і ще раз на низці самітів НАТО. Водночас ми також усвідомлюємо, щоб зробити абсолютну обіцянку у цьому питанні, перш за все треба забезпечити перемогу України у якості незалежної та суверенної держави. Саме тому, наші партнери та члени Альянсу надають безпрецедентний рівень підтримки. Ми всі це будемо продовжувати робити надалі. Ми перебуваємо на постійному контакті з Україною, надаємо навчання для особового складу, також додаткову підтримку, аби зробити все необхідне для перемоги України ", - сказав генсек НАТО.
Єнс Столтенберг зауважив, що збереження Україною свого суверенного і незалежного статусу дозволить забезпечити майбутнє її членство в НАТО.
- 4 квітня у Bloomberg повідомили, що Столтенберг запропонував країнам НАТО надавати Україні по €500 млн на рік
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