Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Очільник НАТО прагне, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який передбачає короткострокову допомогу, зокрема, на пальне, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Також CAP спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Водночас деталі пропозиції Столтенберга, за даними джерел Bloomberg, ще належить опрацювати.

Як зазначає агенція, допомога Україні в переході на стандарти НАТО може також допомогти союзникам забезпечити летальну підтримку за допомогою постачання сучасного озброєння на тлі вичерпання запасів радянської техніки.

Загальний обсяг допомоги НАТО та його членів Україні з початку повномасштабної війни вже перевищив 150 мільярдів євро.

Комплексний пакет допомоги Україні (CAP) було запроваджено після саміту НАТО у Варшаві у 2016 році. Він спрямований на надання нелетальної допомоги й покращення взаємосумісності українських військових зі стандартами Альянсу. Летальну допомогу, як відомо, надають окремо країни-члени Альянсу.

Відзначимо, генсек НАТО в понеділок, 3 квітня, заявив, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу у вівторок погодять старт розробки багаторічної програми допомоги для України, яка передбачатиме й підтримку по завершенні війни з Росією.