Про це він сказав 5 квітня в Брюсселі.

За словами Сіярто, говорити про членство України в НАТО "зовсім нереально".

Міністр заявив, що рішення про те, що Організація Північноатлантичного договору не є стороною війни в Україні, має виконуватися й надалі. Угорщина робитиме все, щоби запобігти можливому прямому конфлікту між НАТО та Росією, наголосив дипломат.

"Усе, що загрожує тим, що НАТО може стати частиною цієї війни, для нас неприйнятно", - сказав він.