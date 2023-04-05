Голова МЗС Угорщини Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним. Він пообіцяв зробити все, аби Альянс не став стороною конфлікту з Росією
Про це він сказав 5 квітня в Брюсселі.
За словами Сіярто, говорити про членство України в НАТО "зовсім нереально".
Міністр заявив, що рішення про те, що Організація Північноатлантичного договору не є стороною війни в Україні, має виконуватися й надалі. Угорщина робитиме все, щоби запобігти можливому прямому конфлікту між НАТО та Росією, наголосив дипломат.
"Усе, що загрожує тим, що НАТО може стати частиною цієї війни, для нас неприйнятно", - сказав він.
- Раніше Сіярто заявив, що присутність голови МЗС України Дмитра Кулеби на зустрічі членів НАТО порушує принцип єдності Альянсу.
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