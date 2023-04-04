Про це він написав у facebook.

Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що прибув на цю зустріч сподіваючись, що "ніхто не поставить під сумнів рішення", що НАТО не є стороною конфлікту.

"Ми приїхали сюди з надією, що ніхто не поставить під сумнів справедливість нашого попереднього спільного рішення, згідно з яким НАТО не є стороною війни, яка точиться по сусідству з нами, і що необхідно зробити все, щоб не допустити розвитку прямого НАТО - Росія конфлікту", - пише Сіярто.

Після цього він наголосив, що присутність Дмитра Кулеби нібито порушує це спільне рішення.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у НАТО, але ми (Угорщина, - ред.) беремо участь у зустрічі в дусі конструктиву", - пише міністр.

Сіярто заявив, що Угорщина "підтримуватиме будь-які інтеграційні зусилля України лише і виключно тоді, коли українці повернуть закарпатським угорцям права, які вони мали до 2015 року".