Сіярто заявив, що присутність Кулеби на зустрічі членів НАТО порушує принцип єдності Альянсу
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що присутність на зустрічі членів НАТО очільника українського МЗС Дмитра Кулеби порушує єдність союзників
Про це він написав у facebook.
Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що прибув на цю зустріч сподіваючись, що "ніхто не поставить під сумнів рішення", що НАТО не є стороною конфлікту.
"Ми приїхали сюди з надією, що ніхто не поставить під сумнів справедливість нашого попереднього спільного рішення, згідно з яким НАТО не є стороною війни, яка точиться по сусідству з нами, і що необхідно зробити все, щоб не допустити розвитку прямого НАТО - Росія конфлікту", - пише Сіярто.
Після цього він наголосив, що присутність Дмитра Кулеби нібито порушує це спільне рішення.
"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у НАТО, але ми (Угорщина, - ред.) беремо участь у зустрічі в дусі конструктиву", - пише міністр.
Сіярто заявив, що Угорщина "підтримуватиме будь-які інтеграційні зусилля України лише і виключно тоді, коли українці повернуть закарпатським угорцям права, які вони мали до 2015 року".
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